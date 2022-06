BLUETTI EP500Pro Solargenerator mit LiFePO4-Akku für längere Lebensdauer

BERLIN, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- BLUETTI hat den EP500Pro erstmals im März 2021 auf der Crowdfunding-Website kickstarter.com vorgestellt und über 4 Millionen Pfund gesammelt. Endlich steht dieses Kraftpaket auch in Europa in den Regalen.

Ausgestattet mit einem monströsen 3000 W Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und einer Kapazität von 5100 Wh, kann der BLUETTI EP500Pro eine Notstromversorgung bereitstellen, wenn ein Stromausfall auftritt oder wenn die Steckdosen weit weg sind.

Vor dem Kauf eines Solargenerators sollte die Akkuchemie zweifelsohne die erste Priorität sein, die es zu berücksichtigen gilt. Wie alle neuen Produkte, die BLUETTI in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, ist auch der EP500Pro mit den innovativen LiFePO4-Akkuzellen ausgestattet und hebt sich damit von einer Vielzahl von Wettbewerbern ab. Scrollen Sie nach unten für die Übersichten über LiFePO4-Akkus.

Was Sind LiFePO4-Akkus ?

LiFePO4(LFP) steht für Lithiumeisenphosphat und wurde 1996 erfunden. Es bietet die beste elektrochemische Leistung, einen geringeren Widerstand und ist eines der sichersten und stabilsten Kathodenmaterialien.

Langer Lebenszyklus

Thermische Stabilität

Höhere Strombelastbarkeit

Zusätzliche Sicherheit

Aufladen & Entladung

Beim Laden und Entladen der EP500Pro bewegen sich die Lithium-Ionen des LiFePO4 zwischen der Kathode und der Anode hin und her, um eine elektrische Ladung zu erzeugen, so dass die Akkuzellen einen stabilen und sicheren Energiefluss an die Geräte abgeben können.

LiFePO4-Akkus vs. NCM- und Lithium-Ionen-Akkus

Sehen Sie die Vergleichstabelle von BLUETTI , Mitbewerberprodukt J und Mitbewerberprodukt E.