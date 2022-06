Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,10 € , was eine Steigerung von +5,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen wurden gestern von Zinsängsten belastet. Der IMS-Einkaufsmanagerindex hatte für Mai eine verbesserte Stimmung in der US-Industrie angezeigt, was an der Wall Street die Befürchtungen über eine Verschärfung des geldpolitischen Kurses der Fed steigen ließ. Der von der Fed veröffentlichte Konjunkturbericht („Beige Book“) wies aber eine Abschwächung des US-Wachstums aus, wobei die Wirtschaftsleistung aber in allen zwölf Fed-Distrikten gewachsen ist. Das Beige Book konnte so die Zinsängste etwas dämpfen, weshalb die US-Indizes im späteren Handel ihre Tagesverluste teilweise eingrenzen konnten. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag dieser Woche veröffentlicht wird, rückt jetzt in den Fokus. Der Dow Jones schloss am Freitag 0,54 % tiefer bei 32.813 Punkten, während der S&P 500 0,75 % auf 4.101 Punkte abgab. Der Technologieindex Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 0,74 % bei 12.548 Punkten. An deutschen Börsen sorgte der Rückgang der Ölpreise heute Morgen für einen freundlichen Handelsstart. Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,37 % bei 14.394 Punkten und stieg im weiteren Verlauf bis 14.430 Punkte. Unsere weiteren Meldungen: