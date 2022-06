"Wissen Sie, ich habe gesagt, es gibt Sturmwolken, aber ich muss mich revidieren ... es ist ein Hurrikan", sagte JPMorgan-CEO Jamie Dimon am Mittwoch auf einer Finanzkonferenz in New York. Während die Bedingungen im Moment "in Ordnung" zu sein scheinen, weiß niemand, ob der Hurrikan "ein kleinerer oder Supersturm Sandy" ist, fügte er hinzu.

"Machen Sie sich gefasst", sagte Dimon vor Analysten und Investoren. "JPMorgan macht sich bereit, und wir werden mit unserer Bilanz sehr konservativ umgehen".