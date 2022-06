Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 70,72 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



- Kursrückgang der Beteiligung M1 Kliniken AG hat negative Ergebnisentwicklung zur Folge

- Sum-of-Parts-Bewertung zeigt hohes Kurspotenzial



Die operative Entwicklung der MPH Health Care AG (kurz: MPH AG) war sowohl im Geschäftsjahr 2020 als auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 von den Marktwertveränderungen der beiden gehaltenen börsennotierten Beteiligungen M1 Kliniken AG und CR Capital AG geprägt. Dabei war der Aktienkurs der M1 Kliniken AG, die seit Mitte 2020 auch die Mehrheit an der ehemaligen MPH- Beteiligung HAEMATO AG hält, von einer rückläufigen Entwicklung geprägt. Trotz einer positiven Wertentwicklung der Beteiligung CR Capital AG, war der Kursrückgang der M1 Kliniken AG hauptverantwortlich für das erneut negative Nachsteuerergebnis der MPH AG in Höhe von -8,96 Mio. EUR (VJ: -70,38 Mio. EUR). Auch im ersten Quartal 2022 kam es weiteren leichten Kursverlusten der beiden Beteiligungen und damit lag das Nachsteuerergebnis mit -3,9 Mio. EUR (Q1 21: 22,2 Mio. EUR) im negativen Bereich.

Nach der Übernahme der HAEMATO-Anteile hat die M1 Kliniken AG in 2021 einen starken Umsatzanstieg auf 314,61 Mio. EUR (VJ: 159,59 Mio. EUR) erreicht, welcher insbesondere durch einen deutlichen Ausbau der Umsätze des Handels- Segments auf rund 261,8 Mio. EUR (2020: 122,2 Mio. EUR) geprägt war. Im Handels-Segment ist ein Großteil der HAEMATO-Umsätze enthalten. Aber auch im Beauty-Segment verzeichnete die M1 Kliniken AG einen starken Umsatzanstieg auf rund 52,8 Mio. EUR (2020: 37,4 Mio. EUR) und läutete damit die Trendwende ein. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die M1-Aktie aber deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. In 2020 hat die M1-Aktie -35,4 % und im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt -18,8 % an Wert verloren. Diese Entwicklung ist hauptverantwortlich für den Ergebnisrückgang der MPH Health Care AG.



