Umweltgipfel Stockholm+50 in Schweden begonnen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - In der Heimatstadt der führenden Klimaaktivistin Greta Thunberg hat der zweitägige Umweltgipfel Stockholm+50 begonnen. Schwedens König Carl XVI. Gustaf begrüßte am Donnerstag Delegationen aus aller Welt in der Stockholmer Messe, in der es 50 Jahre nach der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm 1972 vor allem um die Frage gehen soll, wie das Tempo beim Kampf gegen Erderwärmung, Artensterben, Umweltverschmutzung und die Vermüllung des Planeten erhöht werden kann.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer