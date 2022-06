Der Klima- und Energiefonds fördert "Zero Emission Mobility" mit 8 Millionen Euro



Wien (APA-ots) - Der Verkehrssektor ist in Österreich immer noch für fast 30 Prozent der gesamten CO-Emissionen verantwortlich. Mit fossilen Treibstoffen betriebene Fahrzeuge sind demnach ein einschneidender Hemmschuh auf dem Weg in die Klimaneutralität bis 2040. Der Klima- und Energiefonds unterstützt daher mit dem Programm "Zero Emission Mobility" bereits zum fünften Mal Projekte, die eine vollständige Elektrifizierung im Verkehr vorantreiben. Zur Verfügung steht ein Budget von 8 Millionen Euro, dotiert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK).



Die Elektromobilität schreitet in Österreich mit Riesenschritten voran. 2021 waren bereits 12 % der Gesamtzulassungen reine Elektroautos. Im Vergleich zum Jahr davor machte die Steigerung 108 % aus. Das Förderprogramm "Zero Emission Mobility" unterstützt auf vielfältige Weise das Ziel der 100%igen Elektrifizierung des Verkehrssektors. Der Fokus liegt auf der Optimierung bestehender und der Entwicklung neuer Systeme in den Themenfeldern: Fahrzeuge, Infrastruktur sowie Logistik und Mobilitätslösungen.