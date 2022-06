Hannover Messe 2022 Fraunhofer IPT und Ericsson unterstützen produzierende Unternehmen beim 5G-Einstieg (FOTO)

Düsseldorf (ots) - 5G verspricht seit einigen Jahren die Produktion zu

verbessern, indem es die Überwachung der Prozessabläufe oder etwa die Steuerung

mobiler Roboter in Echtzeit ermöglicht. Es gibt zahlreiche Unternehmen mit

Interesse an 5G, jedoch fehlt es vielfach an Know-how und Ressourcen, um erste

Schritte einzuleiten. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT aus

Aachen hat deshalb mit dem "5G-Portfolio" ein Angebot für Unternehmen entworfen,

das sie auf dem Weg zur eigenen 5G-Produktion unterstützt. Das 5G-Portfolio

reicht von der Evaluierung und Testung verschiedener Anwendungsfälle, bis zur

eigenen Netzplanung und -installation. Unternehmen haben außerdem die

Möglichkeit ein mobiles 5G-Testsystem in den eigenen Produktionshallen zu

testen. Das System wird dem Fraunhofer IPT von Ericsson zur Verfügung gestellt.

Das ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv, für die die

Initialkosten eine Hürde darstellen und die Mehrwerte von 5G zunächst

nachgewiesen werden müssen.



"Try before buy" - so lautet das Motto des Fraunhofer IPT, wenn es darum geht,

produzierende Unternehmen bei der Einführung von 5G zu begleiten. Mit dem

"5G-Portfolio" bieten die Aachener Forscherinnen und Forscher ein

Unterstützungsangebot aus drei Modulen, welches es Unternehmen mithilfe eines

mobilen 5G-Systems ermöglicht, eigene Anwendungsfälle zu erproben.