Blackstones Batterietechnologie gewinnt zwei renommierte Innovation-Awards, technische Reife erneut bestätigt (FOTO)

Baar, Schweiz (ots) - Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Die Blackstone Resources AG (SWX; Symbol BLS, ISIN CH0460027110) freut sich

bekannt zu geben, dass wir mit unseren Batterietechnologien in diesem Jahr

bereits zwei renommierte Klima- und Innovationspreise gewonnen haben. Die von

Blackstone entwickelte prioritäre 3D-Drucktechnologie für die Highspeed

Produktion nachhaltiger und leistungsfähiger Lithium-Ionen-Batterien gewann

sowohl den German Innovation Award 2022 wie auch den Green Product Award 2022 .



"Wir freuen uns, dass die Jurys dieser hochgeachteten Auszeichnungen unsere

Technologien erneut bestätigt haben. Diese beiden erhaltenen

Nachhaltigkeitspreise zeigen, dass unsere Batterien für das Gelingen der

Energiewende einen wichtigen und innovativen Beitrag leisten und sich in der

praktischen Anwendung bewähren. Unsere Entwicklungsarbeit zahlt sich aus, die

natürlich nur durch intensive Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter in Deutschland

und der Schweiz und den involvierten wissenschaftlichen Forschungsunternehmen

erzielt werden konnte. Ich möchte mich bei all diesen Beteiligten an dieser

Stelle herzlich für Ihre Mitarbeit bedanken", so Ulrich Ernst, CEO und Gründer

der Blackstone.