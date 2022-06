Anlass der Studie: Researchstudie (Anno light)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 1,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



- Planmäßige Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 erreicht - Übergabe von 24 Wohneinheiten in 2022 geplant

- Kostenentwicklung liegt innerhalb der Planungen



Die bisherige Geschäftstätigkeit der Deutsche Eigenheim Union AG ist in erster Linie vom Erwerb der Eigenheim Union 1898 AG mittels Sacheinlage geprägt. Die Transaktion erfolgte rückwirkend zum 01.01.2021, weswegen lediglich eine Analyse der Geschäftsjahreszahlen 2021 aussagekräftig ist. Dabei war die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2021, wie zuvor erwartet, von der Übergabe von 16 Wohneinheiten des Projektes in Freienbrink geprägt. Darüber hinaus wurde ein weiteres Wohnobjekt auf einem fremden Grundstück übergeben, womit insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 4,79 Mio. EUR erwirtschaftet wurden. In unseren bisherigen Prognosen (siehe Researchstudie vom 23.02.2022) hatten wir Umsatzerlöse in Höhe von 4,88 Mio. EUR erwartet.



Das im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erreichte Umsatzniveau ist noch als niedrig einzustufen und ermöglicht es der Gesellschaft noch nicht, die Kosten im Overheadbereich abzudecken. Damit wird für das Geschäftsjahr 2021 ein leicht negatives EBIT in Höhe von -0,31 Mio. EUR ausgewiesen. In 2021 wurde zusätzlich zur Fertigstellung der Einheiten in Freienbrink mit den Erschließungsarbeiten auf dem Baufeld in Diedersdorf (Gemeinde südlich von Berlin) begonnen, auf dem im laufenden Geschäftsjahr 2022 insgesamt 24 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben werden sollen. Die Arbeiten an diesem Projekt sind, nach Angaben der Gesellschaft, auch im ersten Quartal 2022 planmäßig vorangeschritten. Da in den ersten drei Monaten 2022 erwartungsgemäß keine Objektübergabe stattgefunden hat, wurden mit 0,07 Mio. EUR keine nennenswerten Umsatzerlöse ausgewiesen. Hiervon ausgehend lag das im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete EBIT mit -0,25 Mio. EUR und das Nachsteuerergebnis mit -0,28 Mio. EUR erwartungsgemäß im negativen Bereich.



