Ost-Ausschuss sieht Abwärtstrend für deutsche Firmen in Russland

"Klar ist: An jedem Tag, den der russische Krieg gegen die Ukraine andauert, ziehen sich weitere internationale Unternehmen vom russischen Markt zurück und die Wirtschaftskrise dort verschärft sich", sagte Claas-Mühlhäuser. Der Ost-Ausschuss könne nur hoffen, dass in Russland endlich ein Umdenken einsetze./rwi/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft sieht für deutsche Unternehmen in Russland einen Abwärtstrend, der sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen wird. "Es gibt kaum ein deutsches Unternehmen in Russland, das nicht betroffen wäre", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Cathrina Claas-Mühlhäuser, der Deutschen Presse-Agentur.

