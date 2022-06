LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone geht der starke Preisauftrieb weiter. Im April hat sich der Höhenflug der Erzeugerpreise abermals mit Rekordtempo fortgesetzt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, stiegen zum Vorjahresmonat um 37,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das ist die höchste Rate seit der Einführung des Euro. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch stärkeren Anstieg um 38,2 Prozent gerechnet.

Außerdem wurde der Preisanstieg im März leicht nach oben revidiert, von zuvor 36,8 Prozent im Jahresvergleich auf 36,9 Prozent. Bereits in den Monaten zuvor waren die Produzentenpreise mit Rekordtempo gestiegen. Im Monatsvergleich legten die Erzeugerpreise im April um 1,2 Prozent zu, während Analysten einen stärkeren Anstieg um 2,0 Prozent erwartet hatten.