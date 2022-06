Goldpreis: Aufwärts trotz starkem Dollar!

Goldaktien haben Nacholpotenzial

Für Anleger lohnt es sich derzeit nicht, die seichten Bewegungen beim Goldpreis zu traden. Vielmehr lohnt sich der langfristige Blick auf Goldaktien, die die Erholungsbewegung beim Goldpreis noch nicht wirklich nachvollzogen haben. So hat beispielsweise die Aktie von Cartier Resources (0,15 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082) seit Jahresanfang etwa ei Viertel ihres Börsenwerts verloren, obwohl die Kanadier operativ große Fortschritte gemacht haben. So kaufte man von O3 Mining die Chalice Gold-Liegenschaft, und vergrößerte damit das eigene Chimo-Mine-Projekt deutlich. Im Zuge dessen stieg O3 Mining zum größten Aktionär von Cartier auf, hat diese Position aber jüngst wieder an Agnico Eagle abgegeben. Finanziell ist Cartier gut aufgestellt, um das nächste Explorationsprogramm durchzuführen. Aktuell besitzt man für Chimo eine Ressource mit mehr als 2 Mio. Unzen Gold. Durch die Akquisition von Chalice will man schnell auf 3 Mio. Unzen kommen, wie Gründer und CEO Philippe Cloutier jüngst vor Investoren auf der Deutschen Goldmesse in Frankfurt sagte. Demgegenüber steht ein Börsenwert von lediglich 42 Mio. CAD.

Aktieninfo Cartier Resources

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Aktienkurs: 0,15 CAD | 0,11 Euro

Börsenwert: 42 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 280,8 Mio.

davon Optionen: 16,4 Mio.

Cash: ca Mio. C$

Top-Anteilseigner (vor Abschluss der Agnico-Platzierung): Management & Board (3,3%), O3 Mining (17,5%), Agnico Eagle (13,4%); Quebec Funds (9,8%). Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.