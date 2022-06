BERLIN (dpa-AFX) - Die unter dem Eindruck von Pandemie, Flut und dem Krieg in der Ukraine geplanten zusätzlichen Investitionen in den Bevölkerungsschutz sind im Bundestag auf große Zustimmung gestoßen. Das Geld soll nach den Vorstellungen der Ampel-Koalition unter anderem für neue Logistikzentren und geländegängige Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW) sowie das neue Ausbildungszentrum der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung in Stralsund verwendet werden. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 habe gezeigt: "Fehlende Warnsysteme kosten Menschenleben", sagte Jamila Schäfer (Grüne), am Donnerstag bei den abschließenden Beratungen zum Haushalt des Bundesinnenministeriums.

Die Union forderte eine weitere Aufstockung der Mittel für den Bevölkerungsschutz. André Hahn (Linke) sagte mit Blick auf das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro, es wäre gut "wenn wenigstens ein Bruchteil dieser Mittel für den Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt würde". Auch in einem anderen Punkt waren sich die meisten Redner einig: Beim Schutz vor Cyberangriffe hat Deutschland Nachholbedarf.