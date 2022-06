Triff CopeCart auf der Contra - die Conversion und Traffic Konferenz öffnet ab heute ihre Tore (FOTO)

Berlin (ots) - Das Berliner Unternehmen CopeCart, Anbieter einer Shopsoftware,

des digitalen Mitgliederbereiches CopeMember und Reseller für digitale Produkte,

ist am 01. Juni auf der Messe "Contra 2022" in Düsseldorf mit einem Stand

vertreten. Darüber hinaus wird der Geschäftsführer von CopeCart, Dr. Michael

Kloep, am 03. Juni eine Masterclass abhalten, zu dem Thema: Cash für dein

Marketing - oder wie dir mehr Liquidität helfen wird. Den Besuchern der

dreitägigen Konferenz und Messe wird es also möglich sein, sich mit den Experten

des Teams zu unterhalten, sich auszutauschen und von der Expertise von Michael

Kloep und weiteren erfolgreichen Speakern zu profitieren.



Geschäftsführer Michael Kloep: "Die Online-Marketing-Messe Contra stellt die

Themen Conversion und Traffic in ihren inhaltlichen Mittelpunkt und zeigt, wie

Marketing wirklich funktioniert. Die Besucher erwartet eine Mischung aus

Expertenwissen, Austausch und Inspiration. Neben etablierten Branchengrößen sind

auch Start-ups vertreten, die neue Entwicklungen für mehr Traffic, Reichweite

und Conversion teilen. Da darf das Team von CopeCart natürlich nicht fehlen."