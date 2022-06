Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Eine aktuelle Umfrage* im Auftrag von Deutschland - Land derIdeen zeigt die Einschätzung von Wirtschaftsentscheidern** zu Themen wieFachkräftegewinnung, Großansiedlungen, bürokratischen Hürden und dem Erfolg vonStrukturwandelprozessen in OstdeutschlandRund 60 Prozent der Entscheider in den ostdeutschen Bundesländern äußern sichpositiv zum Potenzial des ostdeutschen Wirtschaftsstandorts - rund 22 Prozentsehr positiv. Dies ergab das aktuelle OWF-Transformationsbarometer - eineUmfrage unter privatwirtschaftlichen Entscheidern in den neuen Bundesländern derCIVEY GmbH im Auftrag von "Deutschland - Land der Ideen" in Partnerschaft mitder Deutschen Kreditbank AG (DKB). Allerdings stehen insgesamt mehr als dieHälfte (56,4 %) der Ostdeutschen Wirtschaftsentscheider einem Gelingen desStrukturwandels in den neuen Bundesländern innerhalb der kommenden 10 Jahreskeptisch gegenüber. Rund 20 Prozent sind dabei gar nicht zuversichtlich, wennes um dessen Bewältigung im genannten Zeitraum geht. Ebenfalls knapp die Hälfte(47,2 %) der befragten Entscheider gehen zusätzlich davon aus, dass derStrukturwandel von den Bürgern der neuen Bundesländer als Risiko wahrgenommenwird. Anlass für die Erhebung ist das Ostdeutsche Wirtschaftsforum (OWF),welchesvom12.06.-14.06.2022 in Bad Saarow stattfindet und sich seit 2016 intensiv mitunterschiedlichen Transformationsprozessen in den neuen Bundesländernauseinandersetzt.Strukturwandel: Gründe für Skepsis sind vielfältigDie Unterstützung durch die Politik sowie die Vernetzung der ostdeutschenAkteure wird von den Befragten als besonders mangelhaft eingestuft: So empfindeninsgesamt weit mehr als die Hälfte der Befragten (61,2 Prozent) dieUnterstützung für das eigene Unternehmen durch die Politik als schlecht - ganze36 Prozent bezeichnen die Unterstützung in dem Zusammenhang als sehr schlecht.Als wichtigste Maßnahme zur Unterstützung durch die Politik wünschen sich rund60 Prozent der Befragten einen deutlichen Abbau von Bürokratie. Knapp 40 Prozentder Entscheider sprechen sich darüber hinaus für eine Stärkung der BereicheWissenschaft und Forschung in den neuen Bundesländern aus.Auch der Vernetzung der relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Verbändenim Hinblick auf die gemeinsame Gestaltung des Strukturwandels wird von denBefragten kein gutes Zeugnis ausgestellt: 58 Prozent halten die Kooperation undden Austausch untereinander aktuell für unzureichend."Die Ergebnisse des OWF-Transformationsbarometers bringen die Herausforderungenim Zusammenhang mit dem Strukturwandel auf den Punkt. Klar ist, dass dieTransformation des Wirtschaftsstandorts Ostdeutschland nur durch eine Vernetzung