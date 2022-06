Kitzbühel startet mit zahlreichen Neuigkeiten in den Sommer

--------------------------------------------------------------

Zahleiche Neuigkeiten im Kitzbüheler Sommer Auf nach Kitzbühel!

Kitzbühel (ots) - Zweimal im Jahr präsentiert Kitzbühel die saisonalenNeuerungen und zeigt dabei, wie Innovation und aktiver Unternehmensgeist in derRegion vollumfänglich gelebt werden.Voller Motivation starten die Kitzbüheler Betriebe mit ihren Teams in diediesjährige Sommersaison 2022. Ein Überblick zeigt die großen und kleinenVeränderungen in der Gamsstadt.Die Kitzbüheler Sommerfrische freut sich auf ihre Gäste. Mit dabei im Gepäck:zahlreiche Neuigkeiten bei unseren Gastgebern, innovative Konzepte in Hotellerieund Gastronomie sowie Neuauflagen und Erweiterungen beliebterVeranstaltungsformate. Auch das im Winter gelaunchte Kitzbühel Magazin erscheinterstmals im Sommerkleid.Die Gastgeber und ihre NeuigkeitenDie Kempinski Hotels gelten als die älteste Luxushotelgruppe Europas und feiernin diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Das Kempinski Hotel Das Tirol 5*S inJochberg hat sich bereits in der vergangenen Wintersaison dazu entschieden, an365 Tagen im Jahr zu öffnen und ihre besonderen Hotel-Leistungen anzubieten.Zudem freuen sich die zwei Restaurants - Steinberg und Sra Bua - ganzjährig auchauf externe Besucher.Rechtzeitig zum Start in die Sommersaison feiert Das Reisch 4* nicht nur 40Jahre Bestehen, sondern präsentiert sich diesen Sommer auch mit einem sehenswertstylischen Restaurantbereich und neu renovierter Terrasse.Besonders spannend sind die umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen im Hotel ZurTenne, im Schweizerhof und im Grand Tirolia Kitzbühel, welche sich ab derWintersaison bzw. ab 2023 in neuem Kleid präsentieren werden.Neue Restaurants, Köche und BarsDas Steghaus am Schwarzsee verwöhnt erstmalig in diesem Sommer mit neuen,kulinarischen Leckerbissen und einer traumhaften Aussicht auf einen der wohlbekanntesten Kraftplätze Kitzbühels. Kleinigkeiten werden für Bade-Begeisterteam Kiosk serviert, während das dazugehörige Seebad zur wohltuenden Abkühlung imMoorsee einlädt. Auch das Alpenhotel Kitzbühel bietet externen Gästen mittagsund abends eine kleine, feine Speisekarte.Zum Ausklang eines schönen Tages empfängt die perfekte Atmosphäre der Secret Barim Neuwirt, die mit dem Hotel Schwarzer Adler Kitzbühel verbunden ist. Dortwerden besondere Cocktails aus aller Welt stilvoll genossen.Bei More Pizza & Store im Gries überzeugen die Protein-Pizzen aus eigenerHerstellung nach dem Grundsatz "High Protein, Less Sugar und 100% Genuss" mitperfekter Fluffigkeit und guten Zutaten. Neben frischen Salaten, Wraps und