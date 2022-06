Thyssengas - nachhalTG in die Zukunft Thyssengas veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht (FOTO)

Dortmund (ots) - Der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas hat seinen

ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Auf 150 Seiten erläutert das

Unternehmen die wesentlichen Aspekte der Nachhaltigkeitsstrategie "nachhalTG"

und berichtet über die Nachhaltigkeitsaktivitäten im Jahr 2021. Der Bericht

wurde in Übereinstimmung mit den Leitlinien der weltweit führenden Global

Reporting Initiative (GRI) erstellt. Die TÜV Rheinland Energy GmbH hat die

Veröffentlichung fachlich begleitet.



"Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und

eine der wichtigsten Prämissen für unsere tägliche Arbeit", erklärt Dr. Thomas

Gößmann, Geschäftsführer von Thyssengas. "Aufgrund der besonderen Relevanz des

Themas haben wir uns dazu entschieden, erstmals in der Geschichte des

Unternehmens einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Mit dem Bericht

möchten wir unser Verständnis von Nachhaltigkeit sowie unsere Bemühungen in

diesem Bereich für unsere Stakeholder transparent machen."