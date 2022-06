Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands beendete den Mai mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent und verzeichnete damit seinen stärksten Monatsanstieg in diesem Jahr. Im bisherigen Jahresverlauf hat er jedoch knapp 17 Prozent verloren.

Optimismus kehrt an Chinas Aktienmarkt zurück. Nachdem das Finanzzentrum Shanghai die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiter gelockert hatte und eine allmähliche Verbesserung der Fabrikaktivität in China zu sehen ist, verzeichneten chinesische Aktien wieder Kursgewinne.

Peking hat mit einer Reihe von Maßnahmen versucht, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die Regierung hat kürzlich ein breites Unterstützungspaket geschnürt, das von Konsum und Investitionen bis hin zu Steuersenkungen und Kreditunterstützung alles abdeckt.

Wie Bloomberg berichtet, signalisieren einige lokale Hedge-Fonds, dass das Schlimmste für den Markt überstanden sein könnte. Auch der größte europäische Vermögensverwalter Amundi wird wieder optimistischer, nachdem er sein Engagement während des heftigen Ausverkaufs im ersten Quartal reduziert hatte.

Volker Schilling, Mitglied des Vorstandes bei Greiff Capital, glaubt an eine deutliche Erholung chinesischer Aktien: "Nach einem fast 30-prozentigen Sell-Off seit Dezember letzten Jahres gibt es ein Lebenszeichen vom CSI. Der kurzfristige Abwärtstrend ist gebrochen und damit ist der Weg erst einmal frei für eine deutliche Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Bis 4.500 Punkte steht jetzt erst einmal eine Rallye an."

Und weiter: "Es sieht danach aus, dass die chinesische Regierung die Zügel zur Regulierung der großen Unternehmen wieder etwas lockert, um das Wachstum nach der Zero-Covid Strategie wieder in Schwung zu bringen. Es wäre auch nicht unüblich, dass im Vorfeld des diesjährigen 20. Parteitags im Herbst zusätzliche Programme zur Ankurbelung der Wirtschaft auf den Weg gebracht werden. Schließlich will sich die Regierung als Erfolgsgarant präsentieren."

Die Erholung am chinesischen Aktienmarkt könne daher auch längerfristig sein, glaubt Schilling. "Der Sell-Off in China Aktien der letzten Monate hat die zittrigen Hände aus dem Markt gespült, strategische Investoren nutzen die Schwäche derzeit zum Einstieg. Die aktuelle Rallye könnte daher der Startschuss für eine längerfristige Outperformance sein, sofern sich die chinesische Regierung außenpolitisch nicht zu aggressiv verhält", so Schilling im Gespräch mit wallstreet:online.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion