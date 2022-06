Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Beschäftigte mit akademischer Ausbildung arbeiten am liebsten beiden großen Automobilherstellern, Internet-Giganten sowie im Öffentlichen Dienst.Dazu machen erfolgreiche Pharma-Unternehmen Boden gut. Das ergibt derdiesjährige Trendence Professionals-Barometer, der jährlich dieWunscharbeitgeber der Deutschen ermittelt. Für die Edition der Akademiker*innenwurden dafür 16.102 Teilnehmende mit einem Universitäts- oder Hochschulstudiumbefragt. Das Ergebnis: Über alle Berufsfelder hinweg landen dieAutomobilhersteller BMW, Audi und Porsche in dieser Reihenfolge auf demSiegertreppchen. Die größten Sprünge im Trendence-Ranking gelangen allerdingsArbeitgebern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. So verbesserte sich dasAuswärtige Amt von Platz 17 auf 8. Der Automobil- und Tech-Konzern Tesla sprangvon Rang 18 auf 10 und der Flugzeugbauer Airbus kletterte von 13 auf Position 7."In unserem Akademiker-Ranking stellen wir in diesem Jahr vor allem in derSpitze Veränderungen fest. In diesem Kontext lohnt sich vor allem derspezifische Blick in die einzelnen Berufsfelder. So haben wir mit Audi bei denIngenieur*innen, Apple bei den IT-Spezialist*innen sowie BioNTech beiNaturwissenschaftler*innen gleich drei neue Spitzenreiter", so Robindro Ullahvom Trendence Institut zu den Ergebnissen des Professionals-Barometers.Beschäftigte aus Naturwissenschaften: BioNTech verdrängt Bayer von Platz 1Die größte Bewegung im Professionals-Barometer registrierten dieTrendence-Arbeitsmarktforscher im Ranking der berufserfahrenenNaturwissenschaftler*innen. Hier verdrängte der Corona-Impfstoff EntwicklerBioNTech Bayer von Platz 1 und machte so gleich drei Plätze innerhalb einesJahres gut. Bayer erreichte in diesem Jahr Platz 3, knapp hinter BASF. Obwohlder Branchentrend bei Beschäftigten, die aus den Naturwissenschaften kommen,deutlich in Richtung Pharmaindustrie geht, kommen die größten Aufsteiger aus derIT und Automobilindustrie. Denn Google stieg von Rang 22 im vergangenen Jahr aufPosition 9. Ein noch größeren Satz nach vorne gelang indes BMW. Der bayerischeAutobauer verbesserte sich von Rang 37 auf 11.IT-Spezialist*innen wollen zu Silicon-Valley-GigantenBei IT-Arbeitnehmer*innen mit akademischem Background behaupten sich derweil diegroßen Internetriesen auf den vorderen Positionen des Rankings. Allerdings gabes an der Spitze Bewegung. Denn Apple lief Google den Rang ab und stieg vonPlatz 3 im letzten Jahr auf den ersten in diesem. Google blieb der zweite,