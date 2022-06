Gefahr unfreiwilliger Stilllegungen Drei Viertel der Mittelständler sehen Mangel an Nachfolgerinnen und Nachfolgern als Problem

Frankfurt am Main (ots) -



- Einigung auf Kaufpreis, rechtliche Komplexität und Bürokratie sind weitere

Hürden

- Hürden bei externer Nachfolge besonders hoch

- Ca. 125.000 KMU steuern bis Ende 2025 auf eine unfreiwillige Stilllegung zu



Nachdem das Lockdown-Jahr 2020 die Zukunftsplanungen vieler mittelständischer

Unternehmen auf Eis gelegt hatte, rückt das Nachfolgemanagement im Jahr 2021

wieder höher auf der Agenda, wie das kürzlich veröffentlichte

"KfW-Nachfolgemonitoring Mittelstand 2021" gezeigt hat. Danach streben 16 % der

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bis zum Ende des Jahres 2025 eine

Nachfolgelösung an. Vielen Inhaberinnen und Inhabern wird das Unterfangen jedoch

vermutlich nicht gelingen, denn es gibt zahlreiche Hürden. Die von den

Unternehmen mit Abstand am häufigsten genannte Hürde ist die Schwierigkeit,

geeignete Nachfolgekandidaten zu finden (76 %). Die Nachfolgelücke liegt zum

einen im demografischen Wandel, zum anderen in dem seit Jahren geringen

Gründungsinteresse begründet.