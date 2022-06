SHS Viveon präsentiert seine universelle Risk- und Compliance-Plattform für Financial Services auf der Money20/20 Europe in Amsterdam

München (ots) - Die SHS Viveon AG nimmt dieses Jahr unter dem Motto "SHS Viveon

für Financial Services" an der wichtigsten Messe der FinTech-Branche in Europa

teil. Im Fokus steht die modulare SHS Viveon Plattform, die selbst die

komplexesten Onboarding-, Risiko- und Datenmanagement-Prozesse in der

Finanzbranche radikal vereinfacht.



Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), führender Anbieter

einer modularen Plattform für die Digitalisierung von Risk-, Fraud- und

Compliance-Prozessen, ist vom 7. bis 9. Juni 2022 auf dem Stand G-10 in Halle 3

der Money20/20 in Amsterdam vertreten.