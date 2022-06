Raj Grover, President & CEO von High Tide, wurde bei der O’Cannabiz Industry Awards Gala zur „Cannabis Person of the Year“ gekürt

CALGARY, 2. Juni 2022 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, ist stolz bekanntgeben zu können, dass Raj Grover, President und CEO des Unternehmens, gestern Abend im Rahmen der O’Cannabiz Industry Awards Gala in Toronto – einer jährlich stattfindenden nationalen Veranstaltung, die herausragende Leistungen und Innovationen in der Cannabisbranche würdigt – zur „Cannabis Person of the Year“ gekürt wurde.

Mit der Auszeichnung „Cannabis Person of the Year“ wird eine Person geehrt, welche von den Veranstaltern in etwa so beschrieben wird: „Diese Person zeichnet sich durch ihre beispielhaften Verdienste und ihr Engagement für unsere im steten Wandel befindliche Branche aus, bringt auf internationaler Ebene etwas in Bewegung, hebt sich von der Masse ab und ist mit ihrer Überzeugungskraft und Führungskompetenz ein echter Gewinn für unsere unentbehrliche und wandlungsfähige Branche.“

„Ich bin zutiefst gerührt und fühle mich geehrt, zur ‚Cannabis Person of the Year‘ gekürt zu werden. Diese Anerkennung kann ich allerdings nicht alleine entgegennehmen. Der Erfolg von High Tide ist dem unermüdlichen Einsatz und dem Engagement unserer Teammitglieder sowie der Loyalität unserer Kunden geschuldet. Unser Status als größter Cannabis-Einzelhändler in Kanada ist der beste Beweis dafür“, erklärt Raj Grover, der als President und Chief Executive Officer von High Tide verantwortlich zeichnet. „Außerdem möchte ich allen Nominierten in den jeweiligen Kategorien gratulieren – Sie alle sind Gewinner, die unsere Branche auch in turbulenten Zeiten mitgestaltet und ihr zu Wachstum verholfen haben. Der Erfolg von High Tide beruht nicht nur auf unserem diversifizierten Cannabis-Ökosystem, sondern auch auf der Vielfalt unseres Führungsteams. Soziale Gerechtigkeit und soziale Verantwortung im Unternehmen stehen im Mittelpunkt dessen, was wir bei High Tide aufbauen wollen. Ich möchte einmal mehr betonen, dass mir diese Aspekte innerhalb der gesamten Cannabisbranche ein großes Anliegen sind“, fügt Herr Grover hinzu.