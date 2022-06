Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Wie Lehrende und Lernende besser mit Grundwissen zurDigitalisierung vertraut gemacht werden können, wird das Hasso-Plattner-Institut(HPI) auf der Bildungsmesse Didacta in Köln demonstrieren. Dort führen dieE-Learning-Experten des Potsdamer Instituts vom 7. bis 11. Juni in Halle 6.1 amStand C50/D51 (https://hpi.de/veranstaltungen/messen/2022/didacta-2022.html)aktuelle Entwicklungen im Onlinelernen vor. Diese reichen vom Einsatz imSchulalltag bis hin zur Weiterbildung für den Beruf. Ein Schwerpunkt dabei istKünstliche Intelligenz (KI)."Die E-Learning-Technologie, die wir als Europas Pionier vor zehn Jahren fürunsere eigene offene Lernplattform openHPI (https://open.hpi.de/) entwickelthaben, bewährt sich immer mehr bei der schnellen und massenhaften Verbreitungneuesten Wissens", sagt Prof. Christoph Meinel, wissenschaftlicher Direktor desHPI. Er verweist auf den Gesundheitsbereich, wo die Lernplattform derWeltgesundheitsorganisation WHO (https://openwho.org/) sie beispielsweiseneuerdings für Onlinekurse zu Affenpocken-Erkrankungen nutzt, aber auch auf dasThema Künstliche Intelligenz, für das die Plattform KI-Campus(https://ki-campus.org/) Basis- und Aufbaukenntnisse vermittelt - mit Hilfe derHPI-Lerntechnologie. Diese steckt auch hinter der Plattform Lernen.cloud(https://lernen.cloud/) . Sie bietet Gratis-Inhalte und -Werkzeuge, mit denenLehrkräfte die kommende Generation in moderner Form auf die Digitalisierungeinstellen können - ein aktuelles Thema in der Bildungsdiskussion.Am HPI-Stand auf der Kölner Didacta 2022 können Interessierte auch KI-bezogeneBildungsmaterialien ausprobieren - darunter ein Spiel, das zeigt, wie einComputer lernt, und Anleitungen zum Programmieren eines Chatbots. "Wir wollen eszusammen mit dem KI-Campus Lehrkräften schmackhaft machen, spielerischKünstliche Intelligenz zu erkunden", sagt der HPI-Direktor. Ferner gehe esdarum, Lehrenden mit Unterrichtsimpulsen und Onlinefortbildungen vor Augen zuführen, dass KI mit menschlicher Intelligenz durchaus "kinderleicht zu kapieren"sei.Am HPI-Stand: Digitales und analoges Lernen verbindenBesonders attraktiv dürfte es für die Didacta-Besucherinnen und Besucher sein,am HPI-Stand " Kyub (https://www.youtube.com/watch?v=IgtUjycP5hY) "auszuprobieren. Das System hilft, im Schulunterricht einzigartige Objekteinteraktiv in einem Web-basierten 3D-Editor zu entwerfen. Kyub leitet dieSchülerinnen und Schüler dann an, das entworfene Objekt physisch zu bauen. Sowird digitales und analoges Lernen verknüpft. Nach Aussagen des HPI ist Kyub daseinzige System weltweit, das den Prozess von der Idee bis zum benutzbaren Objekt