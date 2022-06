Transformation NOW! 2022 - Europas größte SAP®-Partner-Eventreihe macht Lust auf die digitale Transformation (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Branchen und Märkte im Umbruch, eine weltweite Pandemie undgestörte Lieferketten sowie immer neue technologische und digitale Innovationen- das wirtschaftliche Umfeld verändert sich dynamisch und schnell. Unter demMotto "resilient. Innovativ. nachhaltig" nimmt die diesjährige TransformationNOW! (https://de.nttdata-solutions.com/transformation-now-2022) die Chancen desWandels mit digitalen Lösungen in den Blick. NTT DATA Business Solutions(https://nttdata-solutions.com/de/) , das weltweit führende SAP-Beratungshausfür den Mittelstand veranstaltet am 23. Juni 2022 Europas größtenSAP®-Partner-Event mit einem Programm voller Highlights. Experten, Vorreiter undVisionäre werden über aktuelle Trends berichten und inspirierend darstellen, wieUnternehmen mittels smarter Nutzung neuer Technologien unternehmerischeHerausforderungen und ihre digitale Transformation erfolgreich meistern."Geschwindigkeit ist in einer digitalen Welt entscheidend. Es geht darum,digitale Trends schnell anzuwenden. Gerade in dynamischen Zeiten wie diesen istdas wichtiger denn je. Wir bieten Einblicke in Technologietrends, neueste undpraxiserprobte SAP-Lösungen und eigene Entwicklungen für die digitaleTransformation von Unternehmen", sagt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA BusinessSolutions AG.Strategischen Entscheidungen treffen und punktgenau umsetzenDie Transformation NOW! 2022 ist fokussiert. Die verschiedenen Sessionsunterstützen interessierte Teilnehmer dabei, strategisch die richtigenEntscheidungen zur Gestaltung der digitalen Transformation zu finden und zutreffen. Der eintägige Online-Summit beschäftigt sich deshalb mit drei zentralenSchwerpunkten: Trends, Strategien und Business-Modelle.Die Teilnehmer erwarten insgesamt neun Vorträge sowie Paneldiskussionen undInterviews. In jeweils hochkarätig besetzten Sessions sprechen Experten überneueste Technologien, Daten und Prozesse sowie unternehmenskulturelle Aspekteder digitalen Transformation. International bekannte Unternehmen wie Miele,Wingcopter oder Proseat geben praxisnahe Einblicke in ihre Digitalprojekte aberauch in ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit NTT DATA Business Solutions.Darüber hinaus werden das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik(IEM) sowie das Spitzencluster für Industrie 4.0 in Ostwestfalen-Lippe it's OWLüber aktuelle Projekte und Lösungen zum Management von Lieferketten (DigitalSupply Chain) sowie zur Erhebung des CO2-Fußabdrucks entlang der gesamten