DeepMarkit begrüßt die zusätzliche Validierung seines Geschäftsmodells, da Venture-Capital-Unternehmen US$70 Millionen an Investitionen in die jüngste Industrievereinbarung einbringen

- Der freiwillige Kohlenstoffmarkt wächst und wird als eine der besten Lösungen zur Reduzierung der globalen CO2-Emissionen angesehen

Calgary (Alberta), 2. Juni 2022. DeepMarkit Corp. („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MKT, OTC: MKTDF, FWB: DEP), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den globalen Klimakompensationsmarkt in eine einfacher zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Zertifikate zu Non-Fungible Token („NFTs“) mintet, freut sich, die jüngste Finanzierung durch Flowcarbon Inc. („Flowcarbon“) im Wert von US$70 Millionen („Finanzierung“) hervorzuheben, um die von DeepMarkit seit der Gründung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft First Carbon Corp. und der Entwicklung seiner MintCarbon.io-Plattform verfolgte Tokenisierung der Kohlenstoffgutschriftenbranche voranzubringen. Die Finanzierung hat der aufstrebenden Branche sowie der Glaubwürdigkeit von DeepMarkit und seinen Plan, die Transparenz der historisch undurchsichtigen Märkte für Emissionsgutschriften zu erhöhen, Schwung verliehen, die auch die Bekämpfung des Klimawandels unterstützt.

Die Einführung von Emissionsgutschriften in der Kette erhöht die Effizienz des Markts, ermöglicht Einzelpersonen und Unternehmen, die Kosten von Emissionen zu internalisieren, negative externe Auswirkungen, die derzeit verstaatlicht werden, zu reduzieren und letztlich Anreize für nachhaltigere Praktiken zu bieten.1 Die Volkswirtschaften der Welt gehen davon aus, dass freiwillige Kohlenstoffmärkte eine der besten Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen sind.2 Es ist auch offensichtlich, dass die Interessengruppen ein immenses Interesse an Investitionen in den Kohlenstoffmarkt zeigen, was voraussichtlich das Wachstum der Branche nur noch weiter ankurbeln wird.2 Mit großem Interesse aus der ganzen Welt und einem hohen erwarteten Wachstumskurs konzentriert sich das Unternehmen auf die Dezentralisierung des Kampfes gegen den Klimawandel und arbeitet gleichzeitig daran, langfristig positive Renditen für die Aktionäre zu erzielen.