BBTV stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver, BC, 2. Juni 2022: BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (FWB: 64V) („BBTV“ oder das „Unternehmen“), das führende Unternehmen zur Creator-Monetarisierung, das sich zum Ziel gesetzt hat, Creators zu helfen, erfolgreicher zu werden, stellt ein Unternehmensupdate zu seinen Geschäftsabläufen bereit, einschließlich eines Updates zum Umsatzwachstum von Plus Solutions und der Einführung einer umfassenden Kostenoptimierungsinitiative für einen effizienteren Cashflow und zur beschleunigten Unternehmensrentabilität.

BBTV begann das Q2/2022 mit einer anhaltend starken Dynamik in der Umsatzentwicklung bei Plus Solutions, wobei im April ein Wachstum von mehr als 40 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war. BBTV meldete kürzlich Rekordergebnisse und Plus Solutions macht nunmehr 30 bis 40 % des gesamten Bruttogewinns des Unternehmens im Q1/2022 aus. Das Unternehmen erhöhte auch die Prognose für seine Plus Solutions-Umsätze für das Jahr.

„Mit einem Rekordumsatz für Plus Solutions im ersten Quartal dieses Jahres verbessern wir kontinuierlich unsere Bruttomargen und erhöhen den Anteil von Plus Solutions am Gesamtumsatz und am Bruttogewinn.“, sagte Shahrzad Rafati, Chairperson und CEO von BBTV. „Aufgrund der Entwicklung von Plus Solutions glauben wir, dass wir über ausreichend Betriebskapital verfügen, um einen positiven Cashflow zu erzielen. Unser Ziel ist, den positiven Cashflow zu forcieren. Deshalb starten wir ein Kostenoptimierungsprogramm, das unsere Wachstumsinvestitionen kurzfristig analysieren und optimieren wird.“

Die interne Überprüfung des Unternehmens umfasst die Maximierung funktionsübergreifender Synergien zwischen den Abteilungen, die Zuweisung von Ressourcen zur Maximierung der Leistung höherer Gewinnspannen und die Optimierung von Investitionen in zukünftige Märkte. Die Aktionäre können mit Ergebnissen dieser Maßnahmen ab Q3/2022 rechnen.

„Angesichts der Marktbedingungen halten wir es für wichtig, dass das Unternehmen seine Profitabilität unter Beweis stellt“, sagte Ben Groot, CFO von BBTV. „Die Wandelschuldverschreibungen von BBTV haben eine Laufzeit von mehreren Jahren und die Barmittel des Unternehmens übersteigen $20 Millionen im Q1 und bieten damit eine solide Bilanz, um unsere Profitabilität zu steigern. Wir glauben, dass unser Kostenoptimierungsprogramm die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens kurz- und langfristig verbessern wird.“