BKK Pfalz und PTA gewinnen CIO Best Practice Award 2022 / Erfolgreiches Leuchtturmprojekt ausgezeichnet (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Mit ihrer digitalen und interaktiven

Videoberatungsassistentin für die komplexe Pflegeberatung haben die BKK Pfalz

und die PTA IT-Beratung beim diesjährigen CIO Digital Transformation Summit den

zweiten Platz belegt.



Vorbildcharakter für die Branche





Für die Jury stand fest, dass das vorgestellte Projekt "Anna erklärt's" einenVorbildcharakter für andere gesetzliche Krankenkassen haben wird und kürte diebeiden Unternehmen mit einem Platz auf dem Siegerpodest."Unsere gemeinsame progressive Haltung, die zugleich den Startschuss zu eineraußergewöhnlichen Partnerschaft gab, wurde nun mit einem renommierten Awardausgezeichnet. Darauf sind wir stolz und fühlen uns zugleich bestätigt", soAndreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz und Dr. Tim Walleyo,Geschäftsführer der PTA IT-Beratung."Anna erklärt's" - persönlich und bedarfsgerecht auch bei komplexen FragenAndreas Lenz ist seit langem davon überzeugt, dass die Akzeptanz derVersicherten zum Thema Digitalisierung hoch ist: "Zwischen 60 und 70 Prozentunserer Mitglieder signalisieren uns, dass sie gegenüber proaktiven, digitalenAngeboten aufgeschlossen sind. Das spornt uns an, ihnen passgenaue digitaleAngebote anzubieten." Und genau das tut die BKK Pfalz: Für "Anna erklärt's"nutzt sie als Basis das Produkt NEXOVI, den digitalen Beratungsassistenten derPTA. Er unterstützt die freundliche Familienkasse und deren Versicherte durcheine verständliche und sachkundige Beratung rund um die Leistungen derPflegeversicherung bis hin zum Stellen des Pflegeantrags. Die persönlicheAnsprache via Beratungsassistent übernimmt eine professionelle Schauspielerin.So leitet "Anna" Interessenten anschaulich und dialogorientiert durch denBeratungsprozess..Die BKK Pfalz geht ihren Weg konsequent weiter: Ein zweiter Use-Case über dieLeistungen und Vorteile der BKK Pfalz bis zum Mitgliedsantrag ist bereitsfertiggestellt. In der nächsten Ausbaustufe sind digitale Beratungen mittelsAvataren in den Fremdsprachen Englisch und Türkisch geplant.CIO-Summit liefert Best-PracticesDie Digitalisierung von Unternehmen und Märkten fordert Business- undIT-Entscheider nach wie vor enorm heraus. Der Digital Transformation Summitbringt die Macher*innen der Digitalen Transformation zusammen. Im Fokus stehenrelevante strategische Themen in organisatorischer, kultureller undtechnologischer Hinsicht - aber immer "geerdet" mit Hilfe einer Vielzahl vonBest-Practice-Beispielen.Hier geht's zu Anna: http://www.bkkpfalz.de/anna-erklaerts/pflegeDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz inLudwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt beiihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalenAngebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuencirca 170.000 Versicherte.