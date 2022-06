Berlin-Schönefeld (ots) - Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem

Abgasskandal lassen sich laut Generalstaatsanwaltschaft des Europäischen

Gerichtshofs (EuGH) auch dann durchsetzen, wenn die Manipulation durch den

Fahrzeughersteller fahrlässig erfolgte. "Die Durchsetzung von

Schadensersatzansprüchen im Abgasskandal wird enorm erleichtert, wenn die

EuGH-Richter die Rechtsauffassung der Generalstaatsanwaltschaft bestätigen.

Insbesondere Mercedes-Benz muss nun mit einer weiteren Klagewelle rechnen.

Grundsätzlich setzt der heutige Schlussantrag jedoch die gesamte

Automobilindustrie unter Druck und stärkt die Rechte von Verbrauchern" , erklärt

der Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen gleichnamige Kanzlei

(http://www.ra-goldenstein.de/) mehr als 42.500 Mandanten in der Sache vertritt.



"In der Vergangenheit haben die EuGH-Richter bereits strenge Voraussetzungen für

die Zulässigkeit einer Abschalteinrichtung definiert und temperaturgesteuerte

Abschalteinrichtungen - sogenannte Thermofenster - unter anderem als unzulässig

eingestuft. Dennoch hielten die Richter am deutschen Bundesgerichtshof

Schadensersatz-Klagen wegen eines eingebauten Thermofensters in Mercedes-Autos

für unbegründet, da sich Mercedes bei der Entwicklung des Thermofensters laut

Einschätzung der BGH-Richter nur fahrlässig und nicht sittenwidrig schuldhaft

verhalten hat.





Nach EU-Recht lassen sich jedoch selbst bei einer fahrlässigen SchädigungSchadensersatzansprüche durchsetzen, gab die EuGH-Generalstaatsanwaltschaft nunbekannt. Wenn die EuGH-Richter dies ebenso sehen, was sehr wahrscheinlich ist,ist die Durchsetzung von Entschädigungen im Abgasskandal zukünftig deutlicheinfacher. Den Haltern von illegal manipulierten Autos empfehlen wir vonGoldenstein Rechtsanwälte daher dringend, sich über ihre juristischenMöglichkeiten in der Sache zu informieren, um eine mögliche Verjährung dereigenen Rechtsansprüche nicht zu riskieren" , ergänzt Claus Goldenstein.Diese Rechte haben betroffene Verbraucher wegen des AbgasskandalsDer Abgasskandal hat unter anderem zu hohen Wertverlusten und unvorhersehbarenFolgeschäden von illegal manipulierten Fahrzeugen geführt. Nicht zuletzt deshalbkönnen betroffene Verbraucher Schadensersatzansprüche in der Sache geltendmachen.Die Halter von illegal manipulierten Fahrzeugen haben grundsätzlich dieMöglichkeit, ihr Auto an den verantwortlichen Hersteller zurückzugeben. ImGegenzug winkt eine finanzielle Entschädigung, die sich an dem ursprünglichenKaufpreis orientiert. Alternativ ist es auch möglich, das manipulierte Fahrzeugzu behalten und eine Entschädigung in Höhe eines Teils des Kaufpreisesdurchzusetzen. Dadurch soll der Wertverlust, der durch den Abgasskandalentstanden ist, kompensiert werden.Abgasskandal-Klagen sind in vielen Fällen ohne finanzielles Risiko möglich. Wernicht rechtsschutzversichert ist, kann in der Regel auf die Dienste einesProzesskostenfinanzierers zugreifen. Dieser übernimmt die vollenVerfahrenskosten und bezieht lediglich im Erfolgsfall einer Klage eine vorabdefinierte Provision.Über Goldenstein RechtsanwälteGoldenstein Rechtsanwälte ist die führende deutsche Kanzlei im Abgasskandal. DieAnwälte des Unternehmens vertreten aktuell über 42.500 Mandanten in der Sacheund sind unter anderem für das erste klagestattgebende Dieselskandal-Urteil amBundesgerichtshof (BGH) verantwortlich. Auf http://www.ra-goldenstein.de/ könnenHalter von manipulierten Fahrzeugen kostenfrei prüfen, ob sie Anspruch aufSchadensersatz haben und die Kanzlei mit der Durchsetzung ihrer Rechtebeauftragen. Die Kanzlei Goldenstein hat ihren Hauptsitz in Berlin-Schönefeldund beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Europa.Die Kanzlei wird von dem Rechtsanwalt Claus Goldenstein geleitet.