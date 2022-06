PyroGenesis gibt Projekt hinsichtlich Einführung von Plasmabrennern in vorgelagertem Anodenbackprozess bekannt

Montreal (Quebec), 2. Juni 2022. PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR, NASDAQ: PYR, FWB: 8PY), ein Hightech-Unternehmen (im Folgenden „PyroGenesis“ oder das „Unternehmen“ genannt), das moderne Plasmaverfahren und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 20. April, in der es ein Update seiner Angebote im Aluminiumgeschäft bereitstellte, eine gemeinsame Initiative (das „Abkommen“) mit einem führenden Unternehmen für angewandte Technik und Prozessoptimierung (der „Kunde“) in der globalen Aluminiumindustrie ins Leben gerufen hat. Im Mittelpunkt dieses Abkommens steht der Einsatz der emissionsfreien Plasmabrenner von PyroGenesis beim Backen von Kohlenstoffanoden – einem wichtigen vorgelagerten Schritt im Aluminiumherstellungsprozess. Der Name des Kunden wird aus Vertraulichkeitsgründen nicht genannt.