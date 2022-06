GLS-Bank-Chef Thomas Jorberg ist "European Banker of the Year 2021" (FOTO)

Bochum (ots) - Das Thema sozial-ökologischer Wandel war im Bankensektor lange

eine Nische. Doch ausgerechnet an dem Tag, an dem Greenwashing-Vorwürfe

gegenüber eines Fondsanbieters Schlagzeilen machen, erhält die GLS Bank und ihr

Vorstandssprecher die Auszeichnung zum "European Banker of the Year 2021". Seit

1994 geht der Preis damit erstmalig an eine kleine Bank mit einem strikt

nachhaltigen Portfolio.



Die GLS Bank zeichnet sich durch klare Anlagekritierien aus. Kein Cent der

320.000 Kund*innen geht in Waffen, Atomenergie, Kohleenergie, Biozide und

Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Massentierhaltung oder in die

Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten.