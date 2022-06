Gourbassi West North, eine offene, 1,6 Kilometer lange Zone und die jüngste Entdeckung von Desert Gold, wurde bislang nur bis in eine Tiefe von 35 Metern erprobt. Mit den neuen Bohrungen aber, hat das Unternehmen die Goldmineralisierung jetzt bis in eine Tiefe von mindestens 175 Metern nachgewiesen!

Weitere Highlights der drei Bohrungen waren 1,35 g/t Gold über 43,1 Meter, davon 13 Meter mit 1,66 g/t Gold sowie 0,53 g/t Gold über 8,2 Meter und 0,74 g/t Gold über 21.0 Meter. Desert Gold hat in der Gourbassi West North-Zone noch 14 Rückspülbohrungen und 78 so genannte Aircore Bohrungen durchgeführt, deren Ergebnisse aber größtenteils noch nicht vorliegen. Es könnten also in der nächsten Zeit noch weitere, signifikante Bohrergebnisse folgen.

Desert Gold trifft gleich mit allen drei anfänglichen Bohrungen auf Gourbassi West North auf signifikante, äußerst mächtige Vererzungsabschnitte, die an oder nahe der Oberfläche beginnen und damit echtes Potenzial auf die Abgrenzung einer signifikanten Goldlagerstätte mit guter Wirtschaftlichkeit andeuten. Wie auch CEO Jared Schaft betonte, stieß schließlich die Bohrung DD009 auf insgesamt rund 160 Meter an durchgehender Goldvererzung! Dieser äußerst gelungene Start in das neue Bohrprogramm ist umso ermutigender, als es sich um eine neue Entdeckung in einem Teil der SMSZ-Liegenschaft handelt, der zuvor nicht erkundet worden war. Damit, so Scharf weiter, verfüge Gourbassi West North über das Potenzial, die bestehenden Ressourcen des Projekts, die aktuell bei rund 1,08 Mio. Unzen Gold liegen, erheblich zu steigern, sollte sich die weitere Erkundung dieses Ziels ebenfalls als erfolgreich erweisen!

Derzeit befindet sich das Bohrgerät bereits auf einem Ziel bei Linneguekoto West (abgeleitete Mineralressource von 66.200 Unzen mit 1,48 g/t Gold), während auf Mogoyafara South (abgeleitete Mineralressourcen von 412.800 Unzen Gold mit 1,08 g/t Gold) und Barani East (gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 91.200 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,90 g/t Gold und abgeleitete Mineralressourcen von 133.900 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,54 g/t Gold) bereits einige Bohrungen abgeschlossen wurden. Für weiteren Newsflow ist also gesorgt.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Desert Gold Ventures halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht die Aussicht auf einen Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungsvertrag zwischen Desert Gold Ventures und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.