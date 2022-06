Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Am Europäischen Gerichtshof (EuGH) bahnt sich imDiesel-Abgasskandal eine schwere Niederlage für den Bundesgerichtshof (BGH) unddie Autoindustrie an. In seinen Schlussanträgen in einem Daimler-Verfahrenverdeutlicht der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos am 2. Juni 2022, dassVerbraucher Anspruch auf Schadensersatz haben, wenn in ihren Fahrzeugen einsogenanntes Thermofenster verbaut ist (Az. C 100/21). Ein Thermofenster stelltaus EuGH-Sicht eine unzulässige Abschalteinrichtung dar, die die Abgasreinigungaufgrund der Außentemperatur regelt - sprich abschaltet. Der Generalanwaltwiderspricht mit seinen Anträgen der bisherigen Rechtsprechung des BGH. AusSicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer steigen damit die Chancen der Verbraucher,vor Gericht Ansprüche gegen die Fahrzeughersteller wie Daimler, VW, BMW, Opeloder Fiat durchzusetzen. Denn in der Regel folgt der EuGH den Schlussanträgendes Generalanwalts. Und dann muss der BGH seine Rechtsprechung anpassen. DieVerbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer rät vom Abgasskandal Betroffenen zuranwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Dieselskandal. Derzeit führen sie in einerSpezialgesellschaft die Musterklage gegen Daimler.Schlussanträge deuten Niederlage für BGH und Autoindustrie anDie juristische Aufarbeitung im Diesel-Abgasskandal der Autoindustrie istmittlerweile weit fortgeschritten. Gerade mit den unzähligen Urteilen zumSkandal um den VW-Motor EA189 war der Eindruck entstanden, dass dieAutoindustrie Dieselgate hinter sich gelassen hat. Doch der Eindruck täuscht,wie jetzt der EuGH-Generalanwalt erneut eindrucksvoll unterstreicht.Mit dem sich anbahnenden Urteil zum Thermofenster steigen die Chancen derVerbraucher enorm, vor Gericht Schadensersatz von VW, Mercedes, BMW, Opel undFiat zu erstreiten. Die Fahrzeughersteller sollen in ihren Fahrzeugen mitunterschiedlichen Abschalteinrichtungen die Abgasreinigung so manipulieren, dassdie gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstandeingehalten werden und nicht im realen Straßenbetrieb. Bei einer derAbschalteinrichtung handelt es sich um das Thermofenster, das die Abgasanlageüber die Außentemperatur des Fahrzeuges steuert - sprich abschaltet.Im vorliegenden Fall wollte das Landgericht Ravensburg vom EuGH darüber Auskunfthaben, "ob das Unionsrecht dem individuellen Erwerber eines Fahrzeugs, das miteiner unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist, einen Ersatzanspruchaufgrund deliktischer Haftung gegen den Fahrzeughersteller einräumt, und zwar