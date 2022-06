Rekord-Kosten belasten Deutschlands Mieter (FOTO)

Berlin (ots) - Inflation, Miet- und Energiekosten stellen zunehmende Belastung

für Haushalte dar - ImmoScout24 sieht die Politik in der Pflicht, rasche

Entlastungen auf den Weg zu bringen



Die Mietpreise in der Neuvermietung sind in Deutschland in den letzten Monaten

spürbar gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Angebotspreise für

Mietwohnungen bundesweit im Bestand um 4,6 Prozent und im Neubau um 7,6 Prozent

verteuert. Insbesondere in den Großstädten mit der höchsten Nachfrage legten sie

weiter zu. Berlin verzeichnete im Segment der Bestands-Mietwohnungen weiterhin

die höchsten Preissteigerungen. In der Bundeshauptstadt zogen die

Nettokaltmieten im Vorjahresvergleich um acht Prozent an. In Köln stiegen die

Mieten im Bestand im selben Zeitraum um 5,9 Prozent, in Frankfurt am Main um 5,2

Prozent und in Hamburg um 4,1 Prozent.