Alliance stellt Updates hinsichtlich Bohrungen und Arbeitsplan für mineralisierte Goldzonen Packsack, CUPP, Fox und Wolf bei Bissett-Rice Lake Belt in Manitoba bereit

Foto des Bohrkerns von Bohrloch GB-05-2, das die verwitterten ursprünglichen Proben oben und unten sowie den kürzlich geschnittenen Kern mit schmalen Quarz-Carbonat-Erzgängen, Serizitalteration und disseminiertem Pyrit zeigt

Alliance hat seine Position entlang der vielversprechenden Verwerfungsstruktur Red Rice durch den Erwerb mehrerer Schürfrechtegruppen in diesem unzureichend erkundeten Abschnitt des Gürtels systematisch erweitert. Auf dem Land von Alliance, das an die Verwerfungsstruktur Red Rice grenzt, sind mehrere Erzgangsysteme bekannt, einschließlich – von Westen nach Osten – der mineralisierten Zonen Packsack, CUPP, Fox und Wolf. Die Struktur Red Rice liegt parallel und unmittelbar südlich der Struktur Rice Lake, die die historische Lagerstätte San Antonio (True North) von 1911 Gold Corporation beherbergt. Der Rice Lake Belt befindet sich in der Uchi Subprovince aus dem Präkambrium, zu der auch die produktiven Gürtel Red Lake und Pickle Lake im Nordwesten von Ontario zählen.

„Wir freuen uns darauf, mit weiteren erneuten Probennahmen des Bohrkerns des Erzgangs Fox fortzufahren, zumal das bessere Wetter den Zugang zum Kernlagergebiet wieder ermöglicht“, sagte Chris Anderson, President von Alliance. „Und wir werden ein Sommerprogramm mit Schürfgrabungen sowie geologischen und geochemischen Untersuchungen durchführen, um weitere Ziele entlang der Struktur Red Rice zu identifizieren, was zu einem umfassenden Bohrprogramm in der Winterbohrsaison 2022/23 führen wird.“

Foto des Bohrkerns von Bohrloch GB-05-2, das die verwitterten ursprünglichen Proben oben sowie den kürzlich geschnittenen Kern mit schmalen Quarz-Carbonat-Erzgängen, Serizitalteration und disseminiertem Pyrit zeigt

Von den Erzgangsystemen entlang der Struktur Red Rice wurde die Zone Packsack am intensivsten unter Tage erschlossen. Die Packsack-Schürfrechte beherbergen mehrere goldhaltige Erzgänge innerhalb eines zusammenhängenden Bruchsatzes, der an die Scherzone Red Rice grenzt. Der Schwerpunkt früherer Explorationen im Konzessionsgebiet Packsack lag auf dem Erzgang Big Dome, mit einem Schacht bis 525 ft (160 m) und 2.867 ft (874 m) an Streckenvortrieb und Querschnitten auf vier Sohlen bis in eine Tiefe von 500 ft (152 m), die allesamt zwischen 1936 und 1940 abgeschlossen wurden. Die strukturelle Grenze der Erzgänge in der Zone Packsack ist jener bei der Mine True North 4 km weiter nordöstlich ähnlich.