Trillium Gold unterzeichnet Optionsabkommen für Goldprojekt Wenasaga 35 km von der Lagerstätte Dixie in Red Lake, Ontario

VANCOUVER, British Columbia, 2. Juni 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, OTCQX: TGLDF, FWB: 0702) („Trillium Gold” oder das „Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Optionsabkommen für die Liegenschaft Wenasaga (das „Abkommen“) unterzeichnet hat, um eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an der Liegenschaft Wenasaga (die „Liegenschaft“) zu erwerben, die sich im Besitz von Bounty Gold Corp. („Bounty Gold‘) befindet. Die 1.692 Hektar große Liegenschaft grenzt an Trillium Golds Liegenschaftspaket Eastern Vision und erweitert die dominante Position von Trillium Gold entlang des Confederation-Gürtels, der im Streichen von Kinross Golds LP Fault Zone der Lagerstätte Dixie (siehe Abbildung 1) liegt.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens ist Trillium verpflichtet, Bounty Gold über einen Zeitraum von zwei Jahren einen Gesamtbetrag von 25.500 CAD zu zahlen, über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt 64.500 Stammaktien von Trillium auszugeben und Bounty Gold bei Ausübung der Option eine Net Smelter Royalty (Verhüttungsabgabe) in Höhe von 2,0 % auf den Claims der Liegenschaft zu gewähren. Das Unternehmen hat das Recht, 50 % der Royalty (d. h. 1,0 %) zurückzukaufen, indem es dem Inhaber einen Gesamtbetrag von 1.000.000 CAD zahlt.

Die Stammaktien von Trillium Gold, die im Rahmen des Abkommens ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum. Das Abkommen unterliegt der Genehmigung der TSXV und anderer maßgeblicher Regulierungsbehörden sowie der Genehmigung des Ontario Mining Recorder zur Verlängerung der Fristen für die Bewertungsarbeiten.

Über die Liegenschaft Wenasaga

Die Liegenschaft Wenasaga befindet sich 30 km nordöstlich von Ear Falls und 55 km südöstlich von Red Lake. Die Liegenschaft liegt über einer Krustenverwerfungsstruktur1 und im Streichen des 35 km westlich gelegenen Projekts Dixie von Kinross. Das Projekt Dixie beherbergt die Zone LP Fault, eine 4,6 km lange, durch Bohrungen überprüfte Zone, die 16 sehr zusammenhängende großvolumige und 5 hochgradige mineralisierte Bereiche mit attraktiven Gehalten und wahren Mächtigkeiten enthält.2 Die Goldliegenschaft Wenasaga weist eine ähnliche regionale Geologie wie das Projekt Dixie auf, das im Süden von felsischen Intrusionsgesteinen sowie Metasedimenten und im Norden von felsischem bis intermediär mafischem metavulkanischem Gestein unterlagert wird. Historische Bohrungen in westlicher Richtung und im Streichen der Krustenverwerfungsstruktur innerhalb der Goldliegenschaft Wenasaga durchteuften stark deformierte grüne basische Metavulkanite mit einer Chlorit- und Karbonat-Alteration.3 Die Explorationsprogramme von Trillium werden sich auf die Abgrenzung der Verwerfungsstruktur konzentrieren, die die Goldliegenschaft Wenasaga durchquert.