Ascent Aerospace stellt Power Drive Unit auf der Automate 2022 vor

MACOMB, Michigan, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, ein führender Anbieter von Werkzeugsystemen, Fabrikautomatisierung und Integrationsdienstleistungen, wird von 6. bis 9. Juni auf der Automate 2022 in Detroit, Michigan, ausstellen. Als größte Ausstellung für Automatisierung in Nordamerika bietet die Automate den Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, neue und aufregende Innovationen in einer Vielzahl von Branchen zu entdecken.

Am Stand 1604 präsentiert Ascent Aerospace ein neu entwickeltes, voll integriertes Power Drive Unit (PDU)-System. Die PDU sorgt für die sichere Mobilität großer Vorrichtungen oder Arbeitsbühnen zur präzisen Positionierung an Flugzeugen und anderen Produkten. Zu den Hauptmerkmalen der PDU gehören eine 360°-Lenkung mit einem Geschwindigkeitsbereich von 0,5 bis 10 °/Sekunde, ein Geschwindigkeitsbereich von 1,5 bis 60 Fuß pro Minute, eine maximale intermittierende Zugkraft von 2.500 Pfund und die Steuerung durch ein Multi-Touch-HMI-Panel von Siemens. Die Maschine verfügt über Sicherheitsbereichsscanner, Arbeitsbühnen-Automationssteuerungen und Verriegelungen sowie Abstandssensoren zur sicheren Positionierung der Vorrichtung zum Flugzeug.