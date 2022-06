"Gegen den Fachkräftemangel hilft nur ein Kanon aus vielen kleinen Lösungen" / Arbeitgebertag Zeitarbeit des BAP in Berlin

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - "Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die ganzeWelt in einen Krisenmodus gestürzt, aus dem wir bis heute nicht wiederherausgekommen sind", konstatierte BAP-Präsident Sebastian Lazay in seinerBegrüßungsrede beim diesjährigen Arbeitgebertag Zeitarbeit desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) in Berlin. Dieserkonnte nach zweijähriger Coronapause erstmals wieder in Präsenz mit über 300Teilnehmern vor Ort stattfinden. "Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs und derPandemie spüren wir alle. Die Inflation ist so hoch wie seit den 70er-Jahrenicht mehr, Unternehmen können ihre Aufträge mangels Materialien nichtabarbeiten und beinahe täglich werden Wirtschaftsprognosen nach unten revidiert.Dass die Bundesregierung viel dafür unternimmt, die Wirtschaft zu stabilisieren,ist gut und richtig", betonte Lazay . Und bekräftigte mit Blick auf denUkraine-Krieg: "Was wir tun können, und einige unserer Mitgliedsunternehmen auchbereits machen, ist, ukrainischen Flüchtlingen Arbeit zu geben. Wir wollen dorthelfen, wo diese Hilfe erwünscht ist. Dass gerade die Personaldienstleister inder Lage sind, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, haben wir nachdem starken Zustrom von Flüchtlingen 2015/2016 unter Beweis gestellt. Denn wirbringen mit Abstand die meisten dieser Menschen in Lohn und Brot." Mit dem sichimmer weiter zuspitzenden Fachkräftemangel ging Lazay auf eine weitere zentraleHerausforderung ein, die "der gesamten deutschen Wirtschaft unter den Nägelnbrennt und in manchen Regionen schon ein Personalmangel ist." Zwar könntenRobotik und Künstliche Intelligenz eine Reihe von Arbeitsaufgaben abnehmen, dochdies werde nicht ausreichen, um das Schrumpfen der Erwerbsbevölkerungaufzufangen. Um "das Arbeitskräfteangebot langfristig konstant zu halten,bräuchten wir laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung derBundesagentur für Arbeit (IAB) eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000Personen. Diese Zahlen zeigen: Das Thema muss und wird uns noch sehr intensivbeschäftigen", bekräftigte Lazay ."Zeitarbeit ist ein stabiler Faktor für den Arbeitsmarkt in Deutschland""Die Bundesagentur für Arbeit und die Zeitarbeit haben eine ganz wesentlichegemeinsame Schnittstelle: Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, denen derZugang dorthin oftmals schwerfällt", betonte Andrea Nahles , designierteVorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) und ehemaligeBundesministerin für Arbeit und Soziales, in ihrer anschließenden Keynote.Dieses Engagement der Personaldienstleister werde seitens der BA sehrwertgeschätzt. Dabei "haben wir gemeinsam mit der Zeitarbeitsbranche bereits