HENN Connector Group übernimmt deutschen 3-D Druck-Spezialist VMR

Dornbirn (ots) - Unternehmensgruppe für innovative Verbindungstechnologie wächstdamit auf über 500 Mitarbeitende weltweitDie global tätige HENN Connector Group setzt ihren Wachstumskurs fort. ImVorjahr konnte CEO und Eigentümer Martin Ohneberg mit seinem Team die Gruppedurch Akquisitionen in Deutschland, USA und China an die Branchenspitze führen.Mit 1.6.2022 übernimmt das österreichische Unternehmen die deutsche VMR GmbH &co KG in Baden-Württemberg mit einem Umsatz von rund 10 Mio Euro und 78Mitarbeitenden, ein Spezialist für den 3-D Druck von komplexen Prototypen ausKunststoff und Metall und für die Fertigung von Werkzeugen. Die weltweite HENNFamily wächst damit auf über 500 Mitarbeitende. Im Vorjahr konnte die HENNConnector Group den Umsatz um 45 Prozent auf 125 Mio Euro steigern. Der Fokusliegt auf innovativen Verbindungskomponenten, die in unserem Leben eine wichtigeRolle spielen - von der Mobilität über Medizintechnik bis zu Luftfahrt undGebäudetechnologie.Der neueste Zuwachs der HENN Connector Group erfüllt zwei wesentlichestrategische Ziele: die Abrundung der Fertigungstechnologien durch denzukunftsträchtigen 3-D Druck und die Erschließung neuer Kundengruppen. Mit VMRkann die HENN Connector Group künftig das gesamte Spektrum von Prototyp,Vorserie, Serie und Nachserie aus einer Hand anbieten. VMR liefert Kompetenzenim Metall-3D-Druck (Edelstahl, Aluminium und Titan), Kunststoffvakuumguss und inder professionellen Nachbearbeitung. VMR beschäftigt 78 Mitarbeitende, derbisherige Inhaber Thomas Viebrans bleibt dem Unternehmen weiterhin alsGeschäftsführer verbunden. Für Martin Ohneberg ein sichtbares Zeichen vonVertrauen und gegenseitiger Wertschätzung der Unternehmenskultur.HENN Connector Group: Neue Liga im Werkzeugbau"VMR ist ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung imBereich des 3-D Drucks, großem technischen Knowhow und einem nahgelegenenStandort in der Bodenseeregion. Im süddeutschen Raum findet man keinvergleichbares Unternehmen. Mit den Kompetenzen des VMR Teams bringen wir auchden Werkzeugbau bei HENN auf einen neuen Level."So kann das Tempo bei der Entwicklung von Kundenprojekten durch Vorserien weitergesteigert werden, zugleich werden Kosten reduziert, indem die Erfahrungen vonPrototypen in die Serienwerkzeuge überführt werden. Von der Möglichkeit auchKleinserien anbieten zu können, profitieren bestehende Kunden genauso wieStart-Ups.VMR GmbH wird Teil der globalen HENN FamilyDie VMR GmbH wurde 1992 von Thomas Viebrans mit zwei weiteren Partnern in