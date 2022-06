Studierende setzen sich bei den Ericsson Innovation Awards mit den Herausforderungen von Nachhaltigkeit auseinander (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Teams von zwei bis vier Studierenden sind eingeladen, sich von den 17 Zielen

für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) inspirieren zu

lassen.

- Die Awards finden bereits zum achten Mal statt und sind offen für Studierende,

die gerade an Hochschulen und Universitäten eingeschrieben sind.

- Ericsson Technologie- und Geschäftsexpert*innen fungieren als Mentor*innen. Es

werden Preise im Wert von mehr als 50.000 Euro vergeben.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) ruft Studierende auf der ganzen Welt dazu auf,

innovative Technologielösungen einzureichen, die nachhaltige Entwicklungen

fördern. "Impact Our Sustainable Future" ist das Thema des Ericsson Innovation

Award (EIA) 2022, bei dem Teilnehmende Preise im Wert von mehr als 50.000 Euro

gewinnen können.





Heather Johnson, Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit undUnternehmensverantwortung bei Ericsson, sagt: "In weniger als zehn Jahren sollendie Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen erreicht sein, undes bedarf einer gemeinsamen Anstrengung der globalen Gesellschaft, um sie zuerreichen. Ericsson glaubt fest daran, dass Technologie und Innovation dabeieine wichtige Rolle spielen."Sie fügt hinzu: "Studierende auf der ganzen Welt gehören zu denleidenschaftlichsten und entschlossensten Verfechter*innen von Nachhaltigkeit.Sie erkennen die Notwenigkeit, sich den damit verbundenen Herausforderungen zustellen. Deshalb haben wir Nachhaltigkeit als Schwerpunkt der diesjährigenEricsson Innovation Award gewählt, um zum Handeln anzuregen."Die teilnehmenden Hochschulteams werden gebeten, sich von den 17 Zielen fürnachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen(https://sdgs.un.org/goals) inspirieren zu lassen. Sie sollen eineNachhaltigkeitsherausforderung identifizieren, die sie mit innovativentechnologischen Lösungen angehen wollen, um eine dauerhafte Veränderung zubewirken.Interessierte Teams von zwei bis vier Studierenden, die derzeit an einerUniversität eingeschrieben sind, können bis zum 5. August 2022, 13:00 Uhr(MESZ), einen Teamnamen und ihre Ideen einreichen.Als zusätzlicher Anreiz haben die ersten sieben Einreichungen pro Region ab13:00 Uhr (MESZ) am 16. Juni 2022 die Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung undFeedback von Ericsson-Mentor*innen zu erhalten.Johnson fügt hinzu: "Das einzige Limit ist die eigene Vorstellungskraft. Aus denErfahrungen früherer Ericsson Innovation Awards wissen wir, dass dieStudierenden ein Talent für außergewöhnliche und kreative Lösungen haben."PreiseGesamtsieger : 25.000 EuroAls Partner von Nobel International bietet Ericsson dem Gewinnerteam außerdem