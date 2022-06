Osnabrück (ots) - Inflation: "Wirtschaftsweise" Schnitzer warnt vor höheren

Löhnen



Sachverständige fordert Augenmaß bei "konzertierter Aktion" - Voller Ausgleich

würde Inflation weiter anheizen



Osnabrück. Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer hat die von Olaf Scholz

geplante "konzertierte Aktion" gegen die Inflation begrüßt, zugleich aber vor

Lohnerhöhungen gewarnt. "Es ist immer gut, wenn man miteinander spricht, aber

bei der Lohnentwicklung ist Augenmaß gefragt. Wenn Lohnerhöhungen die Inflation

voll ausgleichen, wird sie weiter angeheizt. Ich halte deshalb eine Mischung

zwischen Einmalzahlungen und Lohnerhöhungen für den besseren Weg."





Schnitzer mahnte Augenmaß bei den Verhandlungen an. "Viele Menschen machen sichgroße Sorgen um ihren Reallohn. Aber eine Erhöhung des allgemeinen Lohnniveauswäre jetzt gefährlich. In Unternehmen, die auch in Krisenzeiten hohe Gewinnemachen, kann man den Arbeitnehmern allerdings eine Lohnerhöhung nicht mitVerweis auf steigende Kosten verwehren", sagte Schnitzer, die Mitglied imSachverständigenrat der Bundesregierung für die wirtschaftliche Entwicklung ist.https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/inflation-wirtschaftsweise-schnitzer-warnt-vor-lohnerhoehungen-42073022