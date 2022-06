Verbände fordern Ausbauziel für Offshore-Wasserstofferzeugung

BREMERHAVEN/HAMBURG (dpa-AFX) - Mehrere Verbände und Netzwerke haben ein "Sprinter-Programm" für den raschen Aufbau einer Infrastruktur zur Wasserstoffproduktion auf See gefordert. Dies sei notwendig, damit Deutschland nicht den internationalen Anschluss verpasse, mahnten die acht Akteure des Zusammenschlusses "Offshore-Wind-H2-Achter" am Donnerstag in einem Positionspapier, das mehrere Schritte umfasst.

Eine Forderung ist die verbindliche Festlegung eines Ausbauziels für die Offshore-Wasserstofferzeugung. Das sollte aus Sicht der Verbände bei zehn Gigawatt bis 2035 liegen und in die Nationale Wasserstoffstrategie und im Windenergie-auf- See-Gesetz (WindSeeG) aufgenommen werden, um einen stabilen Entwicklungspfad aufzuzeigen.