Deutscher Raiffeisentag Özdemir stärkt Genossenschaften / DRV-Präsident Holzenkamp fordert Belastungsmoratorium (FOTO)

Berlin (ots) - Der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), Franz Josef

Holzenkamp, findet deutliche Worte: "Wir brauchen bis zum Sommer klare Antworten

von der Politik, wie die Transformation in der Agrar- und Ernährungswirtschaft

erfolgreich umgesetzt werden kann. In vielen Betrieben fällt in den kommenden

Wochen und Monaten die Entscheidung, ob sie weitermachen oder den Schlüssel

endgültig umdrehen. Es geht um die Frage: Wollen wir weiterhin auf eine

nachhaltige Lebensmittelproduktion aus Deutschland setzen oder die Verantwortung

in andere Länder auslagern?" Anlässlich des Deutschen Raffeisentags in Berlin

sagte er vor rund 270 Führungskräften genossenschaftlicher Unternehmen: "Unsere

Genossenschaften bekennen sich zu Klima- und Artenschutz, zur Energiewende, zu

Nachhaltigkeit und Innovationen. Sie sind nicht Bremser, sondern Treiber, Ideen-

und Lösungslieferant für die Transformation."



Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hob beim Deutschen Raiffeisentag

die Bedeutung der Genossenschaften hervor: "Genossenschaften sind

unverzichtbarer Stützpfeiler der Landwirtschaft. Die Interessen der

Genossenschaften will ich explizit in der Agrarpolitik künftig stärker

berücksichtigen." Er würdigte die Rolle des DRV bei der Zukunftskommission

Landwirtschaft (ZKL) und der Borchert-Kommission und betonte: "Die Ergebnisse

jetzt in die Praxis zu überführen ist zentrale Aufgabe, um die Landwirtschaft

zukunftsfähig zu machen. Dazu brauchen wir den Deutschen Raiffeisenverband."