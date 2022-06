Die Vertreter der EU-Staaten einigten sich aber auf die weiteren Teile des Sanktionspakets, darunter ein weitgehendes Embargo gegen Öl-Lieferungen aus Russland. Aus dem Osten der Ukraine wurden derweil weiter heftige Kämpfe gemeldet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bekannte sich eindeutig zu dem Ziel, dass die Ukraine in dem von Russland am 24. Februar begonnenen Krieg gewinnen muss.

Anhaltende Kämpfe um Sjewjerodonezk



Die Kämpfe um das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine dauern nach Angaben aus Kiew weiter an. "Der Gegner führt Angriffe in der Ortschaft Sjewjerodonezk durch", teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag in seinem Lagebericht mit. Wie viele Bezirke der einstigen Großstadt die Ukrainer noch halten, ist unklar. Schon am Mittwoch hatten die Russen das Stadtzentrum eingenommen. Gefechte in den Vororten Bobrowe und Ustyniwka hätten den russischen Truppen trotz Unterstützung durch Granatwerfer aber keinen Erfolg gebracht, hieß es nun im Lagebericht.

Auch nach britischer Einschätzung rücken russische Truppen weiter vor und haben inzwischen den Großteil von Sjewjerodonezk eingenommen. Allerdings hätten sie erhebliche Verluste erlitten, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zeigte sich im Bundestag überzeugt, dass Kremlchef Wladimir Putin sein bisheriges Vorgehen wegen der Sanktionen nicht mehr lange durchhalten könne.

Keine EU-Sanktionen gegen Patriarch Kirill



Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill sollte nach dem Willen der EU-Staaten außer Ungarn wegen seiner Unterstützung für den russischen Angriffskrieg auf die Sanktionsliste. Er pflegt engen Kontakt zu Präsident Wladimir Putin und zeigte sich bislang sehr kremltreu. Der 75-Jährige stellte sich in seinen Predigten immer wieder hinter den Kriegskurs und behauptete zuletzt sogar, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe.