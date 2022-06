NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Die technologielastige Nasdaq allerdings erholte sich rasch und pendelte im frühen Handel dann richtungslos zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Wieder steigende Ölpreise, die zuvor stark unter Druck geraten waren, sowie schwächer als erwartet ausgefallene Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor im Mai drückten auf die Stimmung.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,70 Prozent auf 32 581,90 Punkte und gab damit den dritten Handelstag in Folge nach. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der nun 0,44 Prozent auf 4083,35 Punkte einbüßte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 gab zuletzt um 0,16 Prozent auf 12 528,41 Zähler nach.