MA'ADEN und GlassPoint unterzeichnen ein Memorandum of Understanding („MOU") zur Entwicklung der weltweit größten solaren Prozessdampfanlage

Saudi-Arabiens führendes Bergbauunternehmen unterzeichnet eine Absichtserklärung, um die Studie zur Entwicklung des ersten Solardampfprojekts im Königreich zur Dekarbonisierung der Tonerderaffinerie von MA'ADEN zu erleichtern

RIYADH, Saudi-Arabien, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN), Saudi-Arabiens nationaler Bergbau-Champion und eines der am schnellsten wachsenden Bergbauunternehmen der Welt, und GlassPoint, der führende Anbieter von industriellem Solardampf, haben eine Absichtserklärung zur Entwicklung der weltweit größten solaren Prozesswärmeanlage in der Aluminiumoxid-Raffinerie von MA'ADEN unterzeichnet. Nach ihrer Fertigstellung wird die 1.500-MW-Solardampfanlage MA'ADEN dabei helfen, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie die Kohlenstoffemissionen um mehr als 600.000 Tonnen jährlich reduziert. Dies entspricht einer Verringerung des CO2-Fußabdrucks in der Aluminiumoxid-Raffinerie von MA'ADEN um mehr als 50% und 4% des gesamten CO2-Fußabdrucks von MA'ADEN.