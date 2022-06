Dr. Anne Forkel ist neue Politikleiterin beim IKK e.V.

Berlin (ots) - Der IKK e.V., die Interessenvertretung der Innungskrankenkassenauf Bundesebene, hat ihre Politikabteilung neu aufgestellt. Seit dem 1. Juni2022 leitet Dr. Anne Forkel den Bereich "Politik und Gremien" des IKK e.V. Diepromovierte Juristin folgt damit der Gesundheitswissenschaftlerin Ann Hillig,die sich nach neun Jahren beim IKK e.V. neuen Herausforderungen stellt."Wir danken Frau Hillig für ihr außergewöhnliches Engagement. Gleichzeitigfreuen wir uns, dass nun Frau Dr. Forkel mit ihrer beruflichen Kompetenz undihrer versierten Kenntnis des deutschen Gesundheitssystems unserestrategisch-politische Ausrichtung unterstützen und vorantreiben wird", erklärtHans-Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. Hans-Jürgen Müller,Vorstandsvorsitzender des IKK e.V., fügt hinzu: "Bereits in den vergangenenJahren hat sie die Analyse gesundheitspolitischer Entwicklungen und denpolitischen und gesetzgeberischen Meinungsbildungsprozess maßgeblichmitgestaltet. Wir sind sicher, dass Frau Dr. Forkel die Bündelung der Interessender Innungskrankenkassen sowie deren Kommunikation gegenüber Politik,Ministerien und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens auch weiterhinerfolgreich umsetzen wird."Dr. Forkel kam 2017 als ehemalige Gesundheitsreferentin im Deutschen Bundestagzum IKK e.V. Davor war sie über 18 Jahre als Rechtsanwältin für Wirtschafts- undMedizinstrafrecht tätig und unterrichtete als Lehrbeauftragte u. a. an derCharité Berlin "Medizin, Recht und Ethik".Hinweis für die Redaktionen:Ein aktuelles Foto von Dr. Anne Forkel kann angefordert werden bei Iris Kampf,Pressesprecherin, Tel: 030/202491-32 oder mailto:info@ikkev.de .Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassen aufBundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, die Interessen seinerMitglieder und deren 5,2 Millionen Versicherten gegenüber allen wesentlichenBeteiligten des Gesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIGdirekt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKK - DieInnovationskasse, die IKK gesund plus sowie die IKK Südwest an.Pressekontakt:PressesprecherinIris KampfTel.: 030 202491-32Fax: 030 202491-50E-Mail: mailto:iris.kampf@ikkev.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7359/5238345OTS: IKK e.V.