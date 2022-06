SMA hofft auf Solarboom und baut neue Fabrik

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikkonzern SMA Solar baut an seinem Standort im nordhessischen Niestetal eine neue Fabrik. Dadurch könne die Produktionskapazität bis zum Jahr 2024 nahezu verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach Fertigstellung könnten pro Jahr am Hauptstandort Wechselrichter für Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 40 Gigawatt hergestellt werden, derzeit seien es 21 Gigawatt. Der Baubeginn ist für Ende dieses Jahres geplant.

Das neue Fabrikgebäude, in der vor allem Systeme für Großanlagen gefertigt werden sollen, habe eine Fläche von etwa 47 000 Quadratmetern. 200 Arbeitsplätze werden nach Angaben des Unternehmens geschaffen. "Mit dem Bau der neuen Fabrik sichern wir Lieferketten ab und gewinnen größere Unabhängigkeit von sich wandelnden Handelsbedingungen", sagte der Vorstandssprecher der SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert. Das Unternehmen wolle so auch vom prognostizierten Wachstum der erneuerbaren Energien profitieren.

SMA Solar hat weltweit rund 3500 Beschäftigte, davon gut 2470 in Deutschland. Der Umsatz lag 2021 bei 984 Millionen Euro./hus/DP/men