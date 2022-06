Bremen (ots) - Das neu gewählte Aufsichtsratsmitglied des Raumfahrtunternehmens

OHB SE und ehemalige Vice President von Space X, Hans Königsmann, kann bestimmte

Fragen nach seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Elon Musk nicht mehr hören.

Besonders eine Frage nervt ihn: "Wie es denn nun wirklich ist, für Elon Musk zu

arbeiten. Ob das nicht schwierig sei oder wie man das aushält", sagte der

59-jährige in einem Interview für das OHB-Digitalmagazin (

https://www.ohb.de/magazin ). "Die Frage erübrigt sich, denn ich habe ja 19

Jahre ganz wunderbar mit ihm zusammengearbeitet. Außerdem gibt es bei SpaceX

viele großartige Menschen, super Teams und gemeinsam schafft man den Erfolg."



Mit vielen Leuten bei Space X werde er weiter in Kontakt bleiben. "Was aber die

Arbeit anbelangt, nun ja, man kann das nur für eine gewisse Zeit machen und 19

Jahre sind eine lange Zeit", sagte er weiter. "Erfolg ist schön und gut, aber

nichts worauf ich mich ausruhen möchte. Der Ruf ist verderblich wie Gemüse. Das,

was man sich erarbeitet hat, muss man auch immer wieder neu einsetzen."





Der Träger der "Distinguished Public Service Medal", der höchsten Anerkennungder amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA für nichtstaatliche Personen, ist auchüberzeugt davon, dass die Menschheit zu anderen Planeten reisen muss - zum Marsoder noch weiter. "Im Prinzip geht es um einen Back-Up-Plan, falls hier auf derErde etwas passiert", sagt Königsmann. Der Mars sei sicher noch nicht der idealeOrt für die Menschen, "aber im Moment der einzige Planet, den wir erreichenkönnen." Das sei nun nicht das Dringendste, aber langfristig müsse man darübernachdenken, auch wenn man heute noch nicht sagen könne, was eines Tages darauswird. Die Menschen hätten eben diesen Entdeckergeist in sich. "So wie wir einstmit Schiffen über den Ozean ins Ungewisse aufbrachen, um fremde Kontinente zuentdecken, machen wir uns heute ins All auf", sagt der Raumfahrtexperte. "Nebenallem, für was die Raumfahrt gut ist, das ultimative der Raumfahrt ist derAufbruch zu fernen Planeten."Auf eine solche Reise würde Königsmann übrigens eine ganz bestimmte und etwasüberraschende Lektüre mitnehmen, nämlich Faust von Goethe. "Also vom Inhalt undauch von der Anzahl der Buchstaben ist Faust das dichteste Buch, das ich -zumindest momentan - in meinem Bücherschrank stehen habe", sagt der gebürtigeBerliner. Zum ersten Mal gelesen habe er es "wahrscheinlich in der Schule", sogenau wisse er das nicht mehr. "Das Buch fasziniert mich, aber ich schaffe esnie, es noch einmal in einem Stück zu lesen." Auf eine Reise zum Mond würde erdagegen Shackelton mitnehmen. "Falls da was schiefläuft", sagt er. "Da hätte mangleich den richtigen Spirit und könnte nachlesen, wie man durchhält und dieMannschaft rettet."