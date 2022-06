Raimund Beck KG mit dem German Innovation Award in "Gold" ausgezeichnet

--------------------------------------------------------------

Weitere Fotos Presse-Ordner

https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/79e4ba

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mauerkirchen/Oberösterreich (ots) - Der LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf für dieFassade beeindruckte die Jury des renommierten German Innovation Award 2022 underhielt mit "Gold" die höchste Auszeichnung, die bei diesem Wettbewerb vergebenwird.Mit dem German Innovation Award würdigt der Rat für Formgebung auch in diesemJahr wieder Unternehmen, die in herausragender Weise mit neuen,zukunftsweisenden Technologien, Verfahren oder Dienstleistungen überzeugen. Zuden Gewinnern des German Innovation Award 2022 in "Gold" - der höchstenAuszeichnung, die die Jury bei diesem Wettewerb vergibt - gehört RAIMUND BECKKG.Das Unternehmen überzeugte in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Business toBusiness" im Bereich "Building & Elements" mit "LIGNOLOC®", einem Holznagel mitKopf für die Fassade. Der erste magazinierte Nagel mit Kopf aus Holz wird perDruckluftnagler verarbeitet. Von der Produktion bis zum Recycling heben sichLIGNOLOC®-Holznägel durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften hervor. Dieverwendete europäische Buche ist ein nachwachsender Rohstoff, und die Produktiondes Holznagels setzt nur 25% der Treibhausgase einer Stahlnagel-Produktion frei.Hauptanwendungsbereich sind horizontale und vertikale Holzverkleidungen."Der neue "LIGNOLOC®" zur Befestigung von Holzfassaden ist der erstemagazinierte Nagel mit Kopf aus Holz, der per Druckluftnagler verarbeitet wirdund es ermöglicht, ökologische Bauprojekte vollständig mit nachhaltigen oderrecycelbaren Befestigungssystemen zu realisieren. Bemerkenswert ist, dass derHolznagel herkömmlichen Nägeln aus Stahl nicht nur in ökologischer Hinsichtüberlegen ist, sondern darüber hinaus etliche Vorteile bietet, wie z. B. einegeringere Wärmeleitfähigkeit und die Beständigkeit gegen Korrosion und vieleChemikalien. Zudem ist beim Nachbearbeiten der mit den Holznägeln befestigtenHolzelemente deutlich weniger Werkzeugverschleiß zu erwarten. Eine spannendeProduktinnovation, die zur nachhaltigen Wende im Baugewerbe einen relevantenBeitrag leisten kann.", so die Begründung der Jury."Sinnvolle Innovation schafft einen Markenmehrwert, gührt zu mehr Wettbewerbs-und Handlungsfähigkeit und damit zu mehr Wirtschaftswachstum", erklärt LutzDietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung. "Gemeint sind kreative