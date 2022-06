Extrem hohes Reiseaufkommen am Pfingstwochenende erwartet

Der Zielverkehr ist von diesen Sperren am Pfingstwochenende ausgenommen.Transiturlaubern wird dringend empfohlen, nicht abzufahren und auf der Autobahnzu bleiben. Die schnellste Route in den Süden führt über die A10. Parallel dazuwird es in Grödig, Wals-Siezenheim, Großgmain, Anif und ElsbethenDurchfahrtssperren geben, um den Umgehungsverkehr zu vermeiden.Polizei kontrolliertDie Abfahrtssperren gelten ab der Anschlussstelle Puch-Urstein bis Zederhaus,auch für Altenmarkt. Die Polizei wird am Pfingstwochenende sowohl die Abfahrts-als auch die Durchfahrtssperren kontrollieren.Pressekontakt:Land SalzburgMag. Franz Wieser, MBAChefredakteur und Pressesprecher des Landes Salzburg+43 662 80 42- 2365, +43 664/3943735mailto:redaktion@salzburg.gv.athttp://www.salzburg.gv.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136302/5238360OTS: Amt der Salzburger Landesregierung

